Primavera, Milan in campo sabato contro il Genoa: programma completo e classifica
Di seguito il programma della 25esima giornata del campionato Primavera 1 e la classifica aggiornata.
PROGRAMMA 25ESIMA GIORNATA
SABATO 14/02
Cremonese - Frosinone h. 11:00
Lecce - Cesena h. 11:00
Genoa - Milan h. 13:00
Bologna - Torino h. 15:00
Lazio - Cagliari h. 15:00
DOMENICA 15/02
Inter - Roma h. 11:00
Napoli - Parma h. 11:00
Juventus - Monza h. 13:00
Verona - Fiorentina h. 15:00
LUNEDI 16/02
Sassuolo - Atalanta h. 15:00
LA CLASSIFICA
Fiorentina 42 punti
Roma 41
Parma 40
Cesena 40
Inter 38
Hellas Verona 36
Lecce 36
Juventus 35
Monza 34
Lazio 34
Genoa 34
Bologna 34
Milan 31
Atalanta 31
Napoli 31
Sassuolo 28
Cagliari 23
Torino 22
Frosinone 22
Cremonese 13
