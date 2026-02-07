Primavera, Renna: “Complimenti ai ragazzi, dobbiamo finalizzare quanto creiamo”

Queste le parole di Mister Renna al termine della sconfitta odierna contro la Lazio:

"Siamo tutti scontenti per la sconfitta. Ai ragazzi dobbiamo fargli i complimenti perchè hanno creato tantissimo, anche in inferiorità, 7-8 palle gol limpide, loro alla prima occasione ci hanno fatto gol nei primi minuti, dopodiché non hanno creato più niente. Ai ragazzi va detto che anche questo fa parte della crescita. Non piace, ripeto, perdere soprattuto in questo modo ma bisogna rimboccarsi le maniche e pensare già alla prossima. La frustrazione ci sta perchè fa parte del gioco e questo è un fattore che dobbiamo migliorare perchè se non riusciamo a finalizzare troppo quest'anno, creiamo tantissimo ma non riusciamo a finalizzare, dobbiamo continuare a lavorare per migliorare questo aspetto. Però il nervosismo è qualcosa che va gestito, a questi livelli se non butti la palla dentro non significa che dobbiamo innervosirci anzi, bisogna lavorare anche sotto questo aspetto per riaddrizzare le partite e poi magari anche ribaltare"