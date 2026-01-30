Primavera, Alessandro Bianchi operato al ginocchio: il comunicato

Oggi alle 22:00La Primavera
di Enrico Ferrazzi
fonte acmilan.com

Alessandro Bianchi, portiere della Primavera rossonera, è stato operato in in artroscopia per riparare un danno osseo da impatto che ha coinvolto il ginocchio sinistro. Ecco il comunicato pubblicato dal sito ufficiale del Diavolo: "AC Milan comunica che il portiere della Primavera Alessandro Bianchi è stato sottoposto ad un intervento chirurgico in artroscopia per riparare un danno osseo da impatto che ha coinvolto il ginocchio sinistro

L'operazione eseguita presso l'IRCCS Ospedale Galeazzi - Sant'Ambrogio di Milano è perfettamente riuscita. Bianchi inizierà da subito il programma riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica". 