Primavera, Cesena-Milan 2-0 a fine primo tempo. I rossoneri (in 10) hanno fallito un rigore con Lontani

Si è concluso poco fa il primo tempo della gara tra Cesena e Milan, valida per la 29^ giornata del campionato Primavera 1: i padroni di casa sono in vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Wade al 20' e di Zamagni al 42'. Da segnalare anche che i rossoneri sono in inferiorità numerica dal 40' a causa dell'espulsione rimediata da Pandolfi e che hanno fallito un rigore nel recupero con Lontani.

Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:

CESENA: Fontana, Domeniconi, Baietta, Zamagni, Galvagno, Wade, Marini, Ridolfi, Casadei, Berti, Amadori. A disp.: Gianfanti, Gasperini, Tosku, Zaghini, Mattioli, Poletti, Cenerelli, Lantignotti, Biguzzi, Casadei, Ricci. All.: Campedelli.

MILAN: Bouyer, Colombo, Vladimirov, Zukic, Perera, Pandolfi, Mancioppi, Ossola, Lontani, Borsani, Scotti. A disp.: Catalano, Tartaglia, Domnitei, Asanji, Viana, Zaramella, Nolli, Malick Cissé, Perina, Cullotta, Cissé Maiga-Hamadoun. All.: Renna.