Primavera, alle 15 Cesena-Milan: le formazioni ufficiali

Oggi alle 14:29La Primavera
di Enrico Ferrazzi

Alle 15 la Primavera del Milan di mister Giovanni Renna scenderà in campo in casa del Cesena nella gara valida per la 29^ giornata del campionato Primavera 1. Ecco le formazioni ufficiali:

CESENA: Fontana, Domeniconi, Baietta, Zamagni, Galvagno, Wade, Marini, Ridolfi, Casadei, Berti, Amadori. A disp.: Gianfanti, Gasperini, Tosku, Zaghini, Mattioli, Poletti, Cenerelli, Lantignotti, Biguzzi, Casadei, Ricci. All.: Campedelli.

MILAN: Bouyer, Colombo, Vladimirov, Zukic, Perera, Pandolfi, Mancioppi, Ossola, Lontani, Borsani, Scotti. A disp.: Catalano, Tartaglia, Domnitei, Asanji, Viana, Zaramella, Nolli, Malick Cissé, Perina, Cullotta, Cissé Maiga-Hamadoun. All.: Renna.