Primavera, quattro impegni di campionato a marzo per i rossoneri di mister Renna

di Enrico Ferrazzi
fonte acmilan.com

Questi gli impegni a marzo della Primavera del Milan riportati dal sito ufficiale rossonero: 

"Non c'è tempo di fermarsi dopo la trasferta di Roma per i ragazzi di Renna, perché marzo continua con un nuovo turno infrasettimanale in casa con la Cremonese. A marzo altre tre sfide - prima della pausa nazionali - tra cui le difficili partite fuori casa contro Cesena e Juventus.

PRIMAVERA 1

28ª giornata, Milan-Cremonese, giovedì 5 marzo alle 14.00 (Sportitalia) - Sportitalia Village, Carate Brianza (MB)

29ª giornata, Cesena-Milan, lunedì 9 marzo alle 15.00 (Sportitalia) - CS Romagna Centro, Cesena (FC)

30ª giornata, Milan-Bologna, domenica 15 marzo alle 13.00 (Sportitalia) - Sportitalia Village, Carate Brianza (MB)

31ª giornata, Juventus-Milan, sabato 21 marzo alle 13.00 (Sportitalia) - Allianz Training Centre, Vinovo (TO)". 