Milan Primavera, prossimo impegno e classifica aggiornata

Milan Primavera, prossimo impegno e classifica aggiornataMilanNews.it
Oggi alle 07:40La Primavera
di Manuel Del Vecchio

Domenica 1 marzo, alle ore 11, il Milan Primavera affronta la Roma allo stadio Tre Fontane in un match valido per la 27^ giornata del campionato Primavera 1. I rossoneri di Renna arrivano dalla bella vittoria per 2-1 contro il Napoli.

CAMPIONATO PRIMAVERA 1, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Fiorentina 46
Roma 45
Parma 43
Cesena 42
Lecce 40
Inter 38
Bologna 38
Juventus 38
Milan 37
Hellas Verona 37
Monza 37
Atalanta 35
Lazio 35
Genoa 34
Napoli 31
Sassuolo 29
Torino 26
Frosinone 25
Cagliari 24
Cremonese 19