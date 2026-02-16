La classifica aggiornata del campionato di Primavera 1: Milan undicesimo

Oggi alle 07:50La Primavera
di Lorenzo De Angelis

La classifica del campionato di Primavera 1 aggiornata dopo i risultati del weekend, che hanno visto il Milan di Giovanni Renna tornare alla vittoria contro il Genoa: 

Roma 44 punti
Parma 43
Fiorentina 43
Cesena 41
Juventus 38
Inter 38
Lecce 37
Hellas Verona 37
Lazio 35
Bologna 35
Milan 34
Genoa 34
Monza 34
Atalanta 31*
Napoli 31
Sassuolo 28*
Cagliari 24
Torino 23
Frosinone 22
Cremonese 16

*Una partita in meno