La classifica aggiornata del campionato di Primavera 1: Milan undicesimo
La classifica del campionato di Primavera 1 aggiornata dopo i risultati del weekend, che hanno visto il Milan di Giovanni Renna tornare alla vittoria contro il Genoa:
Roma 44 punti
Parma 43
Fiorentina 43
Cesena 41
Juventus 38
Inter 38
Lecce 37
Hellas Verona 37
Lazio 35
Bologna 35
Milan 34
Genoa 34
Monza 34
Atalanta 31*
Napoli 31
Sassuolo 28*
Cagliari 24
Torino 23
Frosinone 22
Cremonese 16
*Una partita in meno
La Primavera
Primo Piano
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Gavillucci: "Non poter utilizzare la tecnologia per ripristinare la verità in campo rappresenta un limite evidente del sistema"
Luca SerafiniLe maschere di Allegri. L'assenza di Leao non è la fortuna di Nkunku. Spalletti, 40 anni dopo...
