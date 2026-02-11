13esima posizione in classifica per il Milan Primavera, ma la zona playoff non è lontana
Il Milan Primavera di Giovanni Renna è 13esimo in classifica con 31 punti alla 24esima giornata di campionato. Rispetto alla scorsa stagione pretese ed ambizioni si sono decisamente abbassate, ma c'è da dire che l'U20 rossonera è ricca di talento che si sta mettendo alla prova nella categoria con tanti ragazzi sotto età. Di seguito la classifica aggiornata del campionato di Primavera 1 dopo i risultati del weekend:
Fiorentina 42 punti
Roma 41
Parma 40
Cesena 40
Inter 38
Hellas Verona 36
Lecce 36
Juventus 35
Monza 34
Lazio 34
Genoa 34
Bologna 34
Milan 31
Atalanta 31
Napoli 31
Sassuolo 28
Cagliari 23
Torino 22
Frosinone 22
Cremonese 13
