13esima posizione in classifica per il Milan Primavera, ma la zona playoff non è lontana

vedi letture

Il Milan Primavera di Giovanni Renna è 13esimo in classifica con 31 punti alla 24esima giornata di campionato. Rispetto alla scorsa stagione pretese ed ambizioni si sono decisamente abbassate, ma c'è da dire che l'U20 rossonera è ricca di talento che si sta mettendo alla prova nella categoria con tanti ragazzi sotto età. Di seguito la classifica aggiornata del campionato di Primavera 1 dopo i risultati del weekend:

Fiorentina 42 punti

Roma 41

Parma 40

Cesena 40

Inter 38

Hellas Verona 36

Lecce 36

Juventus 35

Monza 34

Lazio 34

Genoa 34

Bologna 34

Milan 31

Atalanta 31

Napoli 31

Sassuolo 28

Cagliari 23

Torino 22

Frosinone 22

Cremonese 13