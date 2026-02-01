MN - Primavera in emergenza tra infortuni ed assenze: il punto

MN - Primavera in emergenza tra infortuni ed assenze: il puntoMilanNews.it
Oggi alle 11:48La Primavera
di Lorenzo De Angelis
fonte di Lorenzoa De Angelis

Il Milan Primavera è in campo contro i pari età dell'Hellas Verona per la quarta giornata di ritorno del campionato di Primavera 1. Per la sfida contro gli scaligeri l'allenatore Giovanni Renna ha dovuto fare fronte a diverse assenze importanti, come ad esempio quelle di Ossola e Longoni, che ieri sono stati in trasferta con Milan Futuro a Scanzorosciate. 

Apprende poi la redazione di MilanNews.it che Plazzotta, Castiello e Bianchi sono assenti rispettivamente per un problema muscolare di basso di grado, una lesione miotendinea importante mentre l'ultimo è stato operato mercoledì al ginocchio destro. 

di Lorenzoa De Angelis