MN - Primavera: questa domenica Milan-Bologna si giocherà a Novara

Oggi alle 16:40La Primavera
di Andrea La Manna
fonte Antonio Vitiello

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, il match del campionato Primavera 1 tra Milan e Bologna, si giocherà questa domenica alle ore 13:00 presso lo stadio Silvio Piola di Novara (Viale Marmo 8, 28100 Novara). 

LA CLASSIFICA

Roma 51
PARMA 50
Fiorentina 49
Cesena 48
Lecce 45
Inter 43
Monza 43
Juventus 42
Atalanta 42
Bologna 41
Verona 41
Genoa 38
Lazio 38
Milan 37
Napoli 34
Torino 33
Sassuolo 32
Cagliari 28
Frosinone 26
Cremonese 22