Futuro Modric, SportMediaset: "Il croato starebbe prendendo in considerazione anche l'ipotesi di lasciare il calcio giocato"

vedi letture

Quale sarà il futuro di Luka Modric? Rinnoverà per un altro anno il suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con il Milan o farà un'altra scelta? E' quello che si chiedono tutti i tifosi milanisti che vorrebbero vedere per un altro anno il campione croato indossare ancora la maglia rossonera. Come riporta Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, il giocatore, che a settembre compirà 41 anni, sta ancor riflettendo sul suo futuro e non è da escludere che possa decidere di dire addio non solo al Diavolo, ma in generale al calcio giocato.

Il Milan, da parte sua, sarebbe già pronto a prolungargli il contratto da 3,5 milioni di euro a stagione per un altro anno, ma la decisione finale spetta a Modric che sta prendendo in considerazone anche l'ipotesi di lasciare il calcio giocato dopo una grande stagione giocata con il Milan. La prossima annata sportiva, complice il ritorno del Diavolo in Europa, sarà molto più impegnativa e con tante gare da giocare e il croato vuole capire se potrà ancora assicurare ancora prestazioni di alto livello come quest'anno.