André-Milan sempre più in bilico. Il Benfica prova ad approfittarne

Sembrava tutto fatto per il trasferimento di André dal Corinthians al Milan, ma ora l'affare è a serio rischio anche perchè nelle ultime ore c'è stato l'inserimento del Benfica che vuole approfittare della situazione di stallo e anticipare i rossoneri. Lo riferisce tuttomercatoweb.com che aggiunge che i portoghesi sono pronti a mettere sul piatto oltre 20 milioni di euro, andando quindi oltre la valutazione iniziale che era circolata nelle scorse settimane.

Scrive TMW: "II trasferimento di André dal Corinthians al Milan è sempre più in bilico. Nelle ultime ore si è inserito anche un nuovo possibile protagonista nella corsa al giovane centrocampista. II Benfica sta preparando un'offerta concreta per il giocatore e può anticipare il club rossonero, sfruttando l'incertezza che si è creata attorno alla trattativa. Il club portoghese valuta il profilo con grande interesse ed è disposto a mettere sul tavolo una cifra superiore ai 20 milioni di euro, andando quindi oltre la valutazione iniziale che era circolata nelle scorse settimane".