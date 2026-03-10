André-Milan sempre più in bilico. Il Benfica prova ad approfittarne
Sembrava tutto fatto per il trasferimento di André dal Corinthians al Milan, ma ora l'affare è a serio rischio anche perchè nelle ultime ore c'è stato l'inserimento del Benfica che vuole approfittare della situazione di stallo e anticipare i rossoneri. Lo riferisce tuttomercatoweb.com che aggiunge che i portoghesi sono pronti a mettere sul piatto oltre 20 milioni di euro, andando quindi oltre la valutazione iniziale che era circolata nelle scorse settimane.
Scrive TMW: "II trasferimento di André dal Corinthians al Milan è sempre più in bilico. Nelle ultime ore si è inserito anche un nuovo possibile protagonista nella corsa al giovane centrocampista. II Benfica sta preparando un'offerta concreta per il giocatore e può anticipare il club rossonero, sfruttando l'incertezza che si è creata attorno alla trattativa. Il club portoghese valuta il profilo con grande interesse ed è disposto a mettere sul tavolo una cifra superiore ai 20 milioni di euro, andando quindi oltre la valutazione iniziale che era circolata nelle scorse settimane".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan