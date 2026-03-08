Caso André, si mette in mezzo Depay: "È uno dei più grandi talenti che abbia mai visto. Spero non venga venduto in fretta, in futuro ci farà guadagnare un sacco"

Caso André, si mette in mezzo Depay: "È uno dei più grandi talenti che abbia mai visto. Spero non venga venduto in fretta, in futuro ci farà guadagnare un sacco"
Oggi alle 15:23Calciomercato Milan
di Manuel Del Vecchio

In attesa di ulteriori sviluppi sulla vicenda André, con il Milan che ritiene di avere un accordo praticamente formalizzato mentre il Corinthians gioca al rialzo col suo presidente, arriva anche il commento di Memphis Depay, compagno di squadra del centrocampista. L'olandese, in forza al Corinthians, scrive su X:

"André è uno dei più grandi talenti che abbia mai visto nella mia carriera… Molti club verranno per la nostra giovane stella. Spero quindi che non spingano per una cessione veloce per guadagnare al momento. Onestamente, è un giocatore che farà guadagnare un sacco".