Caso André, si mette in mezzo Depay: "È uno dei più grandi talenti che abbia mai visto. Spero non venga venduto in fretta, in futuro ci farà guadagnare un sacco"
In attesa di ulteriori sviluppi sulla vicenda André, con il Milan che ritiene di avere un accordo praticamente formalizzato mentre il Corinthians gioca al rialzo col suo presidente, arriva anche il commento di Memphis Depay, compagno di squadra del centrocampista. L'olandese, in forza al Corinthians, scrive su X:
"André è uno dei più grandi talenti che abbia mai visto nella mia carriera… Molti club verranno per la nostra giovane stella. Spero quindi che non spingano per una cessione veloce per guadagnare al momento. Onestamente, è un giocatore che farà guadagnare un sacco".
André is one of the biggest talents I have seen so far in my career…— Memphis Depay (@Memphis) March 8, 2026
Many clubs will come for our young star.
So I hope we don’t rush him for the quick money.
He’s a big bank player honestly 🇧🇷🌟
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan