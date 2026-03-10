MN - Milan-André, operazione in continuo stallo. Il Corinthians pronto ad offrire il giocatore anche in Premier

Se pochi giorni fa il Milan sembrava essere ad un passo dall'assicurarsi le prestazioni di André, giovane centrocampista classe 2006 del Corinthians, ora lo scenario è cambiato totalmente. Ricordiamo che la trattativa si è bloccata quando il presidente del club brasiliano ha deciso di non firmare la cessione del giocatore brasiliano dopo le pressioni dell'allenatore e dei tifosi e ha chiesto al Diavolo di aumentare la sua offerta.

Secondo quanto appreso da Milannews.it, però, il club di via Aldo Rossi non ha nessuna intenzione di alzare la sua proposta economica che era di 15 milioni di euro più due milioni di bonus per il 70% del cartellino (il restante 30% è di proprietà di André che aveva già deciso di rinunciare alla sua parte per favorire il trasferimento al Milan). Il presidente del Corinthians, che ha vissuto momenti di grande tensione anche personale, è pronto ad offrire il giocatore non solo in Portogallo (Benfica e Porto), ma anche in Premier League.

di Pietro Mazzara