Fabrizio Romano: "André, situazione che si risolverà a breve. Il Milan si era mosso a fari spenti, ora ci si è messo dentro chiunque"

Affare fatto, documenti firmati, anzi no. Come accade spesso con il Milan, anche un affare che sembrava ormai chiuso diventa motivo di discussioni e grandi polemiche. Fabrizio Romano, nel corso di una live sul suo canale YouTube, fa il punto della situazione André con il Corinthians. Le sue parole:

“Per André siamo di fronte ad una situazione che verrà risolta prima dell’estate. Non ce la porteremo a giugno o luglio. Si risolverà a breve. Il Milan crede che il suo l’ha fatto, ha quei documenti firmati, ma non firmati dal presidente del Corinthians, sono firmati da altri dirigenti. Ma il Milan al momento non ha intenzione di modificare la sua offerta. O qualcuno fa un passo indietro in questa vicenda, o il Corinthians o qualcun altro, oppure rischia veramente di saltare l’operazione. Questo è lo stato dell’arte dell’operazione André”.

L'interferenze esterne: “Ci si sta mettendo dentro chiunque in questa vicenda. Il Milan si era mosso a fari spenti e aveva preparato tutto, documenti compresi. Poi si ci si è messo l’allenatore, ci si è messa la stampa brasiliana, ci si mettono i tifosi, ci si mette un certo Depay e capite allora che sta cambiando anche la dimensione di questa operazione. Il Milan dice che il suo l’ha fatto, o si chiude così o rischia di saltare tutto”.