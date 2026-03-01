Primavera, il Milan di Renna sconfitto 1-0 in casa della Roma
La Primavera del Milan è uscita sconfitta oggi in casa della Roma nella sfida di campionato valida per l'8^ giornata di ritorno: a decidere la partita è stato un gol Morucci al 38' del primo tempo. Ecco il tabellino del match:
ROMA-MILAN 1-0
ROMA (3-4-3): Kilvinger; Seck, Mirra, Terlizzi; Litti (42'st Zinni), Bah (42'st Tumminelli), Panico (22'st Arduini), Carlaccini; Almaviva (22'st Della Rocca), Maccaroni (29'st Di Nunzio), Morucci. A disp.: Sbaccanti; Bonifazi, Nardin; Belmonte, Paratici, Scacchi. All.: Guidi.
MILAN (4-3-3): Bouyer; Nolli, E. Cissè, Cullotta, Borsani; Pandolfi (29'st M. Cissè), Mancioppi, Perera (43'st Tartaglia); Zaramella (25'st Petrone), Domniței (1'st Idrissi), Scotti. A disp.: Catalano; Del Forno, Mazzeo, Vechiu; Angelicchio, Geroli; Perina. All.: Renna.
Arbitro: Colelli di Ostia Lido.
Gol: 38' Morucci (R).
Ammoniti: 29' Panico (R), 14'st Mancioppi (M).
