Primavera, Milan-Cremonese in campo giovedì alle 14:00

Oggi alle 10:30La Primavera
di Andrea La Manna

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, il match che inizialmente era in programma per giovedì 5 marzo alle 16:00, è stato anticipato alle 14:00 dello stesso giorno. La partita si giocherà al Puma House of Football al centro Vismara.

di Antonio Vitiello 

LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA 1

Roma 48
Fiorentina 46
Parma 46
Cesena 45
Bologna 41
Lecce 40
Monza 40
Juventus 39
Inter 39
Milan 37
Hellas Verona 37
Genoa 37
Atalanta 36
Lazio 35
Napoli 31
Sassuolo 29
Torino 29
Frosinone 28
Cagliari 25
Cremonese 19