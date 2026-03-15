Primavera, oggi si ritorna in campo: alle 13:00 la sfida al Bologna

Primavera, oggi si ritorna in campo: alle 13:00 la sfida al Bologna MilanNews.it
Oggi alle 07:36La Primavera
di Andrea La Manna

Questo pomeriggio alle 13 i giovani rossoneri della primavera affronteranno in casa i rossoblu del Bologna. Come vi avevamo anticipato in eslusiva in settimana, i ragazzi di mister Renna ospiteranno gli emiliani non al Puma House of Football, stadio di casa, ma presso lo stadio Silvio Piola di Novara (Viale Marmo 8, 28100 Novara).

LA CLASSIFICA

Roma 51
Parma 50
Fiorentina 49
Cesena 48
Lecce 45
Inter 43
Monza 43
Juventus 42
Atalanta 42
Bologna 41
Verona 41
Genoa 38
Lazio 38
Milan 37
Napoli 34
Torino 33
Sassuolo 32
Cagliari 28
Frosinone 26
Cremonese 22