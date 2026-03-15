MN - Renna: "Grande prova dei miei ragazzi nonostante le 7-8 assenze"
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Mister Giovanni Renna ha commentato così il pareggio maturato questo pomeriggio tra Milan Primavera e Bologna.
Tantissime assenze oggi, la squadra ha fatto comunque una prova d’orgoglio:
“Sì, una grande prova dei miei ragazzi. Sono stati bravissimi. Mancavano 7-8 ragazzi che avevano avuto la possibilità di partire titolari più volte in questa stagione. Ma chi li ha sostituiti, devo dire la verità, l’ha fatto in modo egregio. A partire da Battistini, il nostro capitano dell’U18 che secondo me ha fatto una partita superlativa, lo stesso Angelicchio, classe 2009, che ha fatto anche lui una prestazione eccellente. La strada giusta è questa qui, quella di continuare a lavorare su questi ragazzi”.
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