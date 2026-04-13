Milan Primavera, Renna fiducioso: "Ottima prestazione oggi, è mancato solo il gol"
Al termine di Milan-Atalanta, match terminato 0-0 valido per la 33° giornata del campionato Primavera 1, il mister dei giovani rossoneri Giovanni Renna ha parlato così della partita. Ecco un estratto delle sue considerazioni dopo il pareggio:
"Abbiamo fatto un'ottima prestazione, ci è mancato solo il gol. Abbiamo creato tantissimo, almeno tre occasioni nitide, una in particolare dove il loro portiere si è superato. Io faccio i complimenti ai miei giocatori perché hanno fatto una prestazione superlativa".
Abbiamo visto Sala con la primavera, che segnale da il capitano di Milan Futuro che viene a giocare con questo spirito?
"Questo è un segnale positivo per i miei ragazzi, soprattutto quelli più giovani. Sala è il capitano dell'Under 23 e della nazionale. Qui c'è un progetto importante tra Milan Futuro e Primavera e i fatti sono questi. Quando scendono giù danno il 100%, ci mettono il cuore, ci mettono tutto e i nostri ragazzi devono prendere spunto da questi giocatori".
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