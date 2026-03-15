Primavera, le formazioni ufficiali di Milan-Bologna

Primavera, le formazioni ufficiali di Milan-BolognaMilanNews.it
Oggi alle 12:24La Primavera
di Manuel Del Vecchio

Oggi pomeriggio alle 13 torna in campo il Milan Primavera di mister Giovanni Renna. Queste le formazioni ufficiali della sfida contro il Bologna.

MILAN PRIMAVERA (3-5-2): Bouyer; Cisse, Colombo, Cullotta; Batistini, Perera, Angelicchio, Mancioppi, Borsani; Domnitei, Zaramella. A disp.: Catalano, Cappelletti, Del Forno, Dotta, Zukic, Martini, Scotti, Menon, Agresta, Petrone, Perina. All Giovanni Renna.

BOLOGNA PRIMAVERA: Franceschelli, Castaldo, Lai, Papazov, Nordvall, Nesi, Baroncioni, Markovic, Negri, N’Diaye, Lo Monaco. A disp.: Gnudi, Briguglio, Juncaj, Ferrari, Francioli, Alvarez, Armanini, Badori, Anastasio, Alvarado, Rossitto. All. Stefano Morrone.