Primavera, le formazioni ufficiali di Milan-Bologna
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Oggi pomeriggio alle 13 torna in campo il Milan Primavera di mister Giovanni Renna. Queste le formazioni ufficiali della sfida contro il Bologna.
MILAN PRIMAVERA (3-5-2): Bouyer; Cisse, Colombo, Cullotta; Batistini, Perera, Angelicchio, Mancioppi, Borsani; Domnitei, Zaramella. A disp.: Catalano, Cappelletti, Del Forno, Dotta, Zukic, Martini, Scotti, Menon, Agresta, Petrone, Perina. All Giovanni Renna.
BOLOGNA PRIMAVERA: Franceschelli, Castaldo, Lai, Papazov, Nordvall, Nesi, Baroncioni, Markovic, Negri, N’Diaye, Lo Monaco. A disp.: Gnudi, Briguglio, Juncaj, Ferrari, Francioli, Alvarez, Armanini, Badori, Anastasio, Alvarado, Rossitto. All. Stefano Morrone.
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