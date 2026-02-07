Primavera 1, 5^ giornata di ritorno: le formazioni ufficiali di Milan-Lazio

Oggi alle 12:30La Primavera
di Lorenzo De Angelis

Le formazioni ufficiali di Milan-Lazio, sfida valida per la quinta giornata di ritorno del campionato di Primavera 1. 

MILAN (4-3-3): Bouyer; Nolli, Cullotta, Colombo, Tartaglia; Cisse, Mancioppi, Perera; Scotti, Domnitei, Lontani. A disposizione: Catalano, Pandolfi, Del Forno, Dotta, Zaramella, Grassini, Petrone, Perina, Mazzeo, Angelicchio, Vechiu. Allenatore: Giovanni Renna. 

LAZIO: Pannozzo, Ciucci, Battisti, Cuzzarella, Gelli, Bordoni, Serra, Farcomeni, Ferrari, Pernaselci, Mango. A disposizione: Bosi, Calvani, Santagostino, Milillo, Sulejmani, Marinaj, Trifelli, Canali, Montano, Iorio, Cangemi. Allenatore: Francesco Punzi. 