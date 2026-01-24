Primavera, Renna: "Il risultato è importante ma la crescita dei ragazzi di più: positiva la prestazione di tutti"

Il Milan Primavera ha pareggiato 2-2 il Derby contro l'Inter: un po' di amarezza per i rossoneri che avevano chiuso in vantaggio di due reti il primo tempo e sono stati ripresi al minuto 88. Ancora più contrarietà per i tantissimi problemi fisici accusati da alcuni giocatori nelle 24 ore prima la gara e durante la partita. Giovanni Renna, tecnico del Diavolo, è intervenuto ai microfoni del club rossonero al termine della gara. Le sue dichiarazioni.

Più amareggiato per il risultato o per gli infortuni?

"Sono più amareggiato per gli infortuni, perché o ragazzi stanno lavorando bene e stanno crescendo: questo fa sì che per un periodo di tempo si dovranno fermare, vedi Longoni, Castiello, speriamo in Plazzotta, Pandolfi. Il risultato è importante ma la crescita dei ragazzi di più: se non si allenano e non giocano questo non avverrà mai"

Cosa ti porta a casa di positivo e cosa di negativo?

"Di positivo mi porto la prestazione da parte di tutti: abbiamo affrontato una squadra molto forte. Hanno giocato con personalità, cercando di dominare fin dal primo minuto. Poi è subentrata un po' di stanchezza nei minuti finali in cui c'è stato l'arrembaggio da parte dell'Inter con cui sono stati bravi ad acciuffare il pareggio"