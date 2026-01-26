La classifica aggiornata del campionato di Primavera 1 dopo i risultati del weekend

Oggi alle 07:40La Primavera
di Lorenzo De Angelis

Nel weekend il Milan Primavera di Giovanni Renna ha affrontato a testa alta, anzi, altissima i campioni d'Italia dell'Inter, uscendo imbattuti da un derby che per larghi tratti ha visto la formazione rossonera dominare. Di seguito la classifica del campionato di Primavera 1 aggiornata dopo i risultati dell'ultimo turno: 

Fiorentina 38 punti
Roma 37*
Cesena 36*
Parma 35*
Inter 34
Lecce 33
Hellas Verona 32*
Genoa 32
Juventus 31
Monza 31
Milan 31
Atalanta 30
Bologna 29*
Lazio 28
Napoli 28
Sassuolo 26*
Torino 20*
Cagliari 20*
Frosinone 19
Cremonese 13

* Una partita in meno