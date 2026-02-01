Primavera: le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Milan

Oggi alle 10:24La Primavera
di Lorenzo De Angelis

Di seguito le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Milan, sfida valida per la 4 giornata di ritorno del campionato di Primavera 1. 

HELLAS VERONA: Castagnini, Szimionas, Vermesan, De Battisti, De Eossi, Feola, Yildiz, Mussola, Casagrande, Barry, Peci. A disposizione: Tommaso, Taccanello, Garofalo, Martini, Mendolia, Zanin, Stella, Moisa, Egharevba, Bortolotti, Falzoni. Allenatore: Paolo Sammarco. 

MILAN (3-4-3): Bouyer; Cullotta, Colombo, Pandolfi; Nolli, Angelicchio, Mancioppi, Perera; Scotti, Domnitei, Lontani. A disposizione: Catalano, Tartaglia, Del Forno, Dotta, Batistin, Di Maria, Grassini, Petrone, Perina, Cisse, Vechiu. Allenatore: Giovanni Renna.  

Arbitro: Gianmarco Vallati