Primavera, le formazioni ufficiali di Genoa-Milan: dal 1' Malick Cissé e Idrissi-Regragui
Queste le formazioni ufficiali di Genoa-Milan, gara valida per la 6^ giornata di ritorno del campionato Primavera 1:
GENOA: Baccelli, Odero, Nuredini, Romano, Klisys, Lauricella, Taleb, Celik, Carbone, Arata, Lafont. A disp.: Lysionok, Doucoure, Spicuglia, Meola, Albè, Galvano, Giangreco, Fazio, Gibertini, Zulevic, Ouedraogo. All.: Sbravati.
MILAN: Bouyer, Nolli, Cullotta, Cissé, Perera, Pandolfi, Mancioppi, Scotti, Idrissi-Regragui, Borsani, Zaramella. A disp.: Catalano, Domnitei, Del Forno, Dotta, Martini, Mercogliano, Petrone, Perina, Angelicchio, Cisse, Vechiu. All.: Renna.
