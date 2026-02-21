Primavera, Milan-Napoli 2-1: le parole di mister Renna

Al termine del match tra Milan-Napoli vinto 2-1 dai rossoneri, valevole per la 26esima giornata del campionato di Primavera1, mister Renna ha commentato cosi la partita:

"È stata una partita combattuta fino alla fine, come giusto che sia, si affrontavano due belle squadre che si hanno giocato a viso aperto per cercare di prendere tutta la posta in palio. Alla fine siamo stati bravi a sfruttare le nostre occasioni, primo tempo potevamo fare qualcosa in più, essere più incisivi sotto porta, poi dopo siamo stati premiati con la doppietta del nostro capitano che ha fatto una prestazione veramente eccellente. Oggi ai ragazzi non posso dire niente, il Napoli è una signora squadra, è venuta qui e ha avute due occasioni in tutta la partita più il calcio di rigore tre. Dico che oggi abbiamo difeso benissimo, siamo stati un po' fortunati con la traversa che hanno preso però penso che la partita sia sempre stata gestita dai ragazzi in maniera eccellente quindi continuiamo cosi e testa alla Roma"