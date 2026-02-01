Accomando: “Mateta bloccato dal Milan, difficile per gennaio. Disasi al West Ham”

Durante la puntata di Sportmediaset, Orazio Accomando ha parlato così del mercato del Milan in questo momento:

"La notizia più importane è Maignan, c'era la seria possibilità che lasciasse e invece ha rinnovato, complice anche la volontà del giocatore. Rinnovo a 5,5 milioni e mezzo più bonus. Il Milan blinda la porta. Cisse rimane in prestito al Catanzaro. Su Mateta il Milan lo ha bloccato ma per giugno perchè il Crystal Palace stava chiudendo per Larsen, operazione da 50 milioni, ma non si è fatto nulla. Lui ha manifestato il malcontento sui social ma rimane complicata per gennaio. Disasi invece non arriverà al Milan ma è in direzione West Ham"