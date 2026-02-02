Le ore decisive, il QS in apertura: "Milan-Mateta, visite mediche prima di decidere"

Le ore decisive, il QS in apertura: "Milan-Mateta, visite mediche prima di decidere"MilanNews.it
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Oggi alle 08:40Rassegna Stampa
di Federico Calabrese

Ore caldissime per il Milan in questo ultimo giorno di mercato, che il gong ufficiale che scatterà alle 20. Il club rossonero, nelle ultime ore, ha lavorato in maniera assidua per Jean-Philippe Mateta, con l'attaccante del Crystal Palace che ha addirittura effettuato le visite mediche a Londra per conto del Diavolo. 

Ne parla in apertura l'edizione odierna del QS: "Milan-Mateta, visite mediche prima di decidere". Ci sono infatti dei dubbi sulla tenuta fisica del ginocchio del francese, oggi ci saranno nuovi test prima di capire se finalizzare o meno l'operazione che dovrebbe portare il calciatore a Milano.