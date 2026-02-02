La Gazzetta sull'attacco del Milan: "Gimenez partirà in estate, Fullkrug in sospeso"

Oggi alle 09:20Rassegna Stampa
di Federico Calabrese

Attacco del presente e attacco del futuro. In casa Milan si ragiona su più fronti. Il primo riguarda Jean-Philippe Mateta, con l'attaccante del Crystal Palace che dovrà effettuare un supplemento di visite mediche prima di poter arrivare a Milano. Il secondo riguarda l'attacco del futuro.

Ne parla la Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna: "Gimenez partirà in estate, Fullkrug in sospeso". Per il messicano, il club è orientato a valutare offerte. Per il tedesco molto dipenderà dal suo rendimento, con 5 milioni si può riscattare dal West Ham.