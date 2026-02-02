La Gazzetta sul mercato del Milan: "Intrigo Mateta"

di Federico Calabrese

Ore decisive in casa Milan per l'operazione che dovrebbe portare Jean-Philippe Mateta in rossonero. Ne parla ampiamente l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che titola: "Intrigo Mateta". E ancora: "Milan a Londra per il ginocchio, se c'è l'ok arriva per 35 milioni".

Nelle visite mediche effettuate dall'attaccante a Londra, infatti, sono sorti problemi al ginocchio relativi a un vecchio infortunio subito al Mainz nel 2019. Lo staff medico rossonero è pronto a visitare il francese, con un parere positivo volerà a Milano da Massimiliano Allegri.