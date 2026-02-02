Tuttosport sul reparto offensivo del Milan: "A giugno in avanti sarà rivoluzione. E DV9 non sfuma"

Ultime ore di mercato frenetiche per il Milan, che in questo ultimo giorno sta provando a chiudere per Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace. Il club rossonero, però, guarda anche all'estate per quello che sarà il vero periodo di rivoluzione in fase offensiva.

Ne parla l'edizione odierna di Tuttosport: "A giugno in avanti sarà rivoluzione. E DV9 non sfuma". Solo due dei cinque giocatori attualmente a Milanello, salvo sorprese, sono sicuri di restare: Leao e Pulisic. Fullkrug può essere acquistato per 5 milioni, dipende dal suo rendimento.

Nel frattempo resta calda la pista che porta a Dusan Vlahovic: la stima di Max Allegri è risaputa e i contatti fra Tare e il suo agente Ristic rimangono. Il serbo è in scadenza a giugno con la Juventus, non ha ancora sciolto i dubbi. Il Milan c'è ed è pronto ad approfittarne.