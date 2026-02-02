Tuttosport sul giallo Mateta: "Visite allarmanti, oggi nuovi esami"

Tuttosport sul giallo Mateta: "Visite allarmanti, oggi nuovi esami"MilanNews.it
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Oggi alle 09:40Rassegna Stampa
di Federico Calabrese

In casa Milan bisognerà capire l'evoluzione dell'intricata vicenda che riguarda Jean-Philippe Mateta. Ne parla l'edizione odierna di Tuttosport: "Visite allarmanti, oggi nuovi esami saranno decisivi". Sembrava tutto fatto, poi le notizie da Londra che non sono state positive.

Nelle visite mediche sono sorti problemi relativi a un suo infortunio nel 2019, quando un ko al Mainz lo tenne out per cinque mesi. Il Milan vuole monitorare proprio lo stato di quel ginocchio: ieri sera le sensazioni non erano positive, ma la trattativa non è ancora tramontata. 