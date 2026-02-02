Verso Bologna-Milan, la Gazzetta: "Leao dovrà stringere i denti. Pulisic spera per la panchina"

di Federico Calabrese

Mercato e campo: se la dirigenza del Milan lavora in maniera assidua per Jean-Philippe Mateta, Massimiliano Allegri sta invece preparando la trasferta di domani sera contro il Bologna. Ne parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Leao dovrà stringere i denti, Pulisic spera per la panchina".

Allegri è in seria difficoltà, il portoghese è ancora alle prese con il problema all'adduttore, sarà convocato ma bisognerà capire il suo minutaggio. Borsite all'ileopsoas per Pulisic, in forte dubbio anche lui. Da capire come il tecnico rossonero disegnerà l'attacco del Diavolo.