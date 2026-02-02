Le scelte di Allegri verso Bologna, il CorSport: "Loftus-Cheek con Nkunku, coppia inedita"
MilanNews.it
Tra il mercato e il campo. Sono ore frenetiche in casa Milan per l'operazione Jean-Philippe Mateta, ma sono anche le ore di avvicinamento alla trasferta di domani sera contro il Bologna. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Loftus-Cheek con Nkunku, coppia inedita".
Alexis Saelemaekers è fuori dai convocati a causa del riacutizzarsi del problema all’adduttore, nemmeno Pulisic e Leao sono al meglio. L’americano è alle prese con una borsite, Leao deve convivere con un’infiammazione all’adduttore: ieri in allenamento Allegri ha provato sia Nkunku che Loftus-Cheek.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Mateta e lo schema Pubill-Boniface: giusto vederci chiaro. Rinnovo Maignan: il racconto di due fattori importanti per la firmadi Pietro Mazzara
Le più lette
1 Mateta e lo schema Pubill-Boniface: giusto vederci chiaro. Rinnovo Maignan: il racconto di due fattori importanti per la firma
2 Cuomo: “Il teatrino e la frenesia delle ultime ore rischiano di diventare noia. Mercato positivo grazie a Maignan e Fullkrug“
4 Tuttosport sul reparto offensivo del Milan: "A giugno in avanti sarà rivoluzione. E DV9 non sfuma"
22/01 Real Madrid, Mbappé, Vinicius Jr e Bellingham: il successo in Champions e il ruolo dell’hairstyle taper fade
Primo Piano
live mnLIVE MN - Mercato Milan: Mateta in stand-by, domani un medico rossonero sarà a Parigi. Si valuta se procedere con l'acquisto oppure no
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Gambaro: "Milan squadra forte, ma con poche idee. Max grande professionista, ma rossoneri poco dominanti"
Luca SerafiniLa differenza tra difendere e assistere. Società a pezzi come un mosaico, ma forse è finita...
Franco OrdineLa Champions non è affatto scontata. Servono rinforzi e peso politico. Il giallo a Modric spinto è uno scandalo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com