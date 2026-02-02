Le scelte di Allegri verso Bologna, il CorSport: "Loftus-Cheek con Nkunku, coppia inedita"

Tra il mercato e il campo. Sono ore frenetiche in casa Milan per l'operazione Jean-Philippe Mateta, ma sono anche le ore di avvicinamento alla trasferta di domani sera contro il Bologna. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Loftus-Cheek con Nkunku, coppia inedita".

Alexis Saelemaekers è fuori dai convocati a causa del riacutizzarsi del problema all’adduttore, nemmeno Pulisic e Leao sono al meglio. L’americano è alle prese con una borsite, Leao deve convivere con un’infiammazione all’adduttore: ieri in allenamento Allegri ha provato sia Nkunku che Loftus-Cheek.