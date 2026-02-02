Il dilemma del Milan, il CorSport: "Mateta in stand-by"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 09:00Rassegna Stampa
di Federico Calabrese

Un intrigo complicato, un nodo da sciogliere in queste ultime ore di mercato. Il Milan continua a lavorare per Jean-Philippe Mateta: l'accordo con il calciatore del Crystal Palace è chiuso, ma nelle ultime ore sono sorti problemi sulle condizioni del suo ginocchio. 

Ne parla l'edizione odierna di Tuttosport in un ampio focus: "Mateta in stand-by". E ancora: "Il Milan ha l'accordo ma sul ginocchio servono nuovi esami. Stamattina il verdetto finale su un'operazione delineata con il Palace per 30 milioni". Max Allegri aspetta il suo attaccante.