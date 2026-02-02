Il dilemma del Milan, il CorSport: "Mateta in stand-by"
MilanNews.it
Un intrigo complicato, un nodo da sciogliere in queste ultime ore di mercato. Il Milan continua a lavorare per Jean-Philippe Mateta: l'accordo con il calciatore del Crystal Palace è chiuso, ma nelle ultime ore sono sorti problemi sulle condizioni del suo ginocchio.
Ne parla l'edizione odierna di Tuttosport in un ampio focus: "Mateta in stand-by". E ancora: "Il Milan ha l'accordo ma sul ginocchio servono nuovi esami. Stamattina il verdetto finale su un'operazione delineata con il Palace per 30 milioni". Max Allegri aspetta il suo attaccante.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Mateta e lo schema Pubill-Boniface: giusto vederci chiaro. Rinnovo Maignan: il racconto di due fattori importanti per la firmadi Pietro Mazzara
Le più lette
1 Mateta e lo schema Pubill-Boniface: giusto vederci chiaro. Rinnovo Maignan: il racconto di due fattori importanti per la firma
2 Cuomo: “Il teatrino e la frenesia delle ultime ore rischiano di diventare noia. Mercato positivo grazie a Maignan e Fullkrug“
4 Tuttosport sul reparto offensivo del Milan: "A giugno in avanti sarà rivoluzione. E DV9 non sfuma"
22/01 Real Madrid, Mbappé, Vinicius Jr e Bellingham: il successo in Champions e il ruolo dell’hairstyle taper fade
Primo Piano
live mnLIVE MN - Mercato Milan: Mateta in stand-by, domani un medico rossonero sarà a Parigi. Si valuta se procedere con l'acquisto oppure no
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Gambaro: "Milan squadra forte, ma con poche idee. Max grande professionista, ma rossoneri poco dominanti"
Luca SerafiniLa differenza tra difendere e assistere. Società a pezzi come un mosaico, ma forse è finita...
Franco OrdineLa Champions non è affatto scontata. Servono rinforzi e peso politico. Il giallo a Modric spinto è uno scandalo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com