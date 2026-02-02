Di Canio: "Nessuno ha paura di giocare col Milan a San Siro"

Grande confusione nella testa dealla classifica, in zona Champions League. Il Milan, al momento, è la prima formazione di questo gruppetto raccolto in pochi punti che raccoglie, oltre ai rossoneri, anche il Napoli, la Roma, la Juventus e pure il Como. Il tema è stato affrontato nello studio di Sky Sport 24 nel corso del Club. L'ex calciatore Paolo Di Canio ha espresso la sua opinione sul Milan e sullo stato di forma attuale, con un occhio anche alle ambizioni da qui a fine anno.

L'intervento di Paolo Di Canio, ex calciatore anche del Milan, nel corso del Club di Sky Sport: "Il Milan col potenziale che ha può vincere più con le piccole. L'Inter gioca dominando, il Milan no. Nessuno ha paura di giocare col Milan a San Siro. Modric da solo non può coprire. Hanno difficoltà ad arginare gli avversari".