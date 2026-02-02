Di Canio: "Nessuno ha paura di giocare col Milan a San Siro"

Di Canio: "Nessuno ha paura di giocare col Milan a San Siro"MilanNews.it
di Francesco Finulli

Grande confusione nella testa dealla classifica, in zona Champions League. Il Milan, al momento, è la prima formazione di questo gruppetto raccolto in pochi punti che raccoglie, oltre ai rossoneri, anche il Napoli, la Roma, la Juventus e pure il Como. Il tema è stato affrontato nello studio di Sky Sport 24 nel corso del Club. L'ex calciatore Paolo Di Canio ha espresso la sua opinione sul Milan e sullo stato di forma attuale, con un occhio anche alle ambizioni da qui a fine anno.

L'intervento di Paolo Di Canio, ex calciatore anche del Milan, nel corso del Club di Sky Sport"Il Milan col potenziale che ha può vincere più con le piccole. L'Inter gioca dominando, il Milan no. Nessuno ha paura di giocare col Milan a San Siro. Modric da solo non può coprire. Hanno difficoltà ad arginare gli avversari".