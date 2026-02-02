Galliani esalta Allegri: "Max può fare il politico, tutto quello che vuole, si diverte col calcio"

Galliani esalta Allegri: "Max può fare il politico, tutto quello che vuole, si diverte col calcio"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 00:12News
di Niccolò Crespi

Adriano Galliani, ex storico amministratore delegato del Milan è intervenuto così durante la presentazione del libro A corto muso di Giuseppe Alberto Falci. Tra i tanti temi toccati, ovviamente non poteva mancare il commento sull'attuale allenatore del Milan, Massimiliano Allegri:

GALLIANI ESALTA ALLEGRI

"Io trovo che Allegri difficilmente dica cose fuori posto, difficilmente fa il fenomeno, anzi non lo fa, non fa il fenomeno, l'estroso, secondo me Max potrebbe gestire un'azienda che fabbrica bulloni al posto di allenare una squadra di calcio, anche perchè io penso che in qualche modo tutti i lavori siano simili, quindi Max può fare il politico, tutto quello che vuole, si diverte col calcio. Da ragazzo era un po' così, con le sue passioni, ma adesso ha messo la testa a posto".