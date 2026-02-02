MN - Gambaro: "Il Milan ha spesso vinto con giocate dei singoli, non dominando"

Enzo Gambaro, ex calciatore Milan negli anni 90' e opinionista Telenova è intervenuto così in esclusiva MilanNews.it. Questo un estratto delle sue considerazioni sul mondo rossonero:

Con Mateta è un Milan da scudetto?

"Aumentano le chance perchè il francese sa fare gol, e questo serve, ma ad oggi è ovvio ed evidente che il Milan sia una squadra senza un gioco così dominante per vincere il campionato, qualcosa in più devi fare. Ad oggi, i rossoneri hanno vinto spesso grazie a delle giocate individuali. Il Milan resta una squadra forte, ma con mancanza di idee".

Ma il Milan non è quasi costretto a giocare così difensivo?

"Allegri è stato molto bravo a capire che non avendo un terzino destro da difesa a quattro, allora è giusto giocare a tre, per esempio. Però vedo un Milan che corre poco senza palla, che si muove davvero poco, forse bisognerebbe dare qualche istruzione diversa. L'unico che si inserisce a centrocampo è Rabiot, gli altri sono tutti giocatori che vogliono la palla sui piedi. Un altro che si inserisce bene è Fofana, ma non ha la qualità per farlo".

A Bologna che partita ti aspetti?

"Fanno fatica a fare risultati, ma restano una squadra temibile. Come la vedo? Dipende. Se il Milan reputasse il Bologna come una piccola allora farebbe la solita fatica, mentre se dovessero considerarla una big allora sappiamo già che tipo di partita ci aspetta".