Como, Fabregas: "La partita con l'Atalanta mi ha ricordato quella col Milan"

(ANSA) - MILANO, 01 FEB - "L'espulsione ha cambiato un po' tutto, ma oggi la palla non è voluta entrare. Abbiamo creato tante occasioni chiare per far gol, succede, fa parte del calcio, ma i complimenti vanno fatti anche all'Atalanta". Lo ha detto il tecnico del Como Cesc Fabregas, intervistato da Dazn dopo il pareggio contro l'Atalanta.

"Vogliamo ammazzare Nico Paz per un rigore? Io non sono quel tipo di persona. Fa male, ma deve far male perché fa parte del percorso. Siamo sempre molto uniti, siamo con Nico e con tutti i giocatori giovani che vogliono andare a fare la differenza. Il grande campione deve alzare la testa quando le cose non vanno - ha aggiunto -. Potevamo fare di più, ricorda la partita del Milan. Dobbiamo alzare la testa e preparare la prossima. A Napoli proveremo a vincere, poi c'è la Fiorentina, poi il Milan, la Juventus, giocheremo quattro partite importanti, contro squadre forti. Ora dobbiamo riposare e analizzare lì dove possiamo ancora crescere". (ANSA).