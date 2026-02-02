Gabbia: “Sto dalla parte dei risultatisti. Mondiale o Scudetto? Scudetto”
Matteo Gabbia, difensore del Milan, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset XXL rispondendo ad alcune domande del collega Claudio Raimondi, tra scudetto, Allegri, Maignan e Leao versione cantante. Di seguito le sue dichiarazioni.
Risultatista o giochista?
"Partiamo subito con il botto (ride, ndr). Vivo bene se vinciamo, quindi mi schiero dalla parte dei risultatisti".
Meglio lo scudetto con il Milan o il Mondiale?
"Non lo so. Adesso sono qua, quindi lo scudetto con il Milan".
