La Juventus continua a segnare e a vincere: poker al Parma
La Juventus continua a segnare e continua soprattutto a vincere: mister Luciano Spalletti ha cambiato la storia della stagione bianconera e lo ha dimostrato anche questa sera al "Tardini" dove la Vecchia Signora ha vinto 1-4 contro il Parma. Gara mai in discussione fin dal primo tempo concluso con il doppio vantaggio targato Bremer e McKennie. Nella ripresa l'autogol di Cambiaso sembra riaprire i giochi ma il secondo gol di Bremer e la quarta rete a opera di David fissano il punteggio sul poker finale.
VENERDÌ 30/01
Lazio-Genoa 3-2
SABATO 31/01
Pisa-Sassuolo 1-3
Napoli-Fiorentina 2-1
Cagliari-Hellas Verona 4-0
DOMENICA 01/02
Torino-Lecce 1-0
Como-Atalanta 0-0
Cremonese-Inter 0-2
Parma-Juventus 1-4
LUNEDÌ 02/02
Udinese-Roma, ore 20.45
MARTEDÌ 03/02
Bologna-Milan, ore 20.45
