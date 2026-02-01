La Juventus continua a segnare e a vincere: poker al Parma

La Juventus continua a segnare e continua soprattutto a vincere: mister Luciano Spalletti ha cambiato la storia della stagione bianconera e lo ha dimostrato anche questa sera al "Tardini" dove la Vecchia Signora ha vinto 1-4 contro il Parma. Gara mai in discussione fin dal primo tempo concluso con il doppio vantaggio targato Bremer e McKennie. Nella ripresa l'autogol di Cambiaso sembra riaprire i giochi ma il secondo gol di Bremer e la quarta rete a opera di David fissano il punteggio sul poker finale.

VENERDÌ 30/01

Lazio-Genoa 3-2

SABATO 31/01

Pisa-Sassuolo 1-3

Napoli-Fiorentina 2-1

Cagliari-Hellas Verona 4-0

DOMENICA 01/02

Torino-Lecce 1-0

Como-Atalanta 0-0

Cremonese-Inter 0-2

Parma-Juventus 1-4

LUNEDÌ 02/02

Udinese-Roma, ore 20.45

MARTEDÌ 03/02

Bologna-Milan, ore 20.45