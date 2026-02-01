Protesta dei tifosi del Torino, Cairo: "Sembrava di giocare in trasferta"

(ANSA) - TORINO, 01 FEB - "E' stata una bella vittoria, molto importante: abbiamo avuto anche palle per segnare il raddoppio, fortunatamente non abbiamo preso il gol": così il presidente del Torino, Urbano Cairo, dopo la vittoria dei granata per 1-0 contro il Lecce. Allo stadio c'era un clima surreale con la protesta del tifo organizzato in curva Maratona: "Mi dispiace molto, sembrava di giocare in trasferta - la risposta del patron - ma la squadra ha giocato con voglia e determinazione: ora lavoriamo per dare continuità di risultati, mercoledì abbiamo una gara importante di Coppa Italia contro l'Inter".

Si apre anche l'ultimo giorno di mercato: "Vorrei aggiungere ancora un calciatore, lavoriamo per fare qualcosa in più - dice Cairo sulla finestra di trattative che chiuderà lunedì alle 20 - e i nuovi che hanno giocato contro il Lecce, da Marianucci a Prati e Kulenovic, hanno fatto molto bene". (ANSA).