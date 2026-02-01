MN - Gambaro non convinto: "Milan squadra forte, ma con mancanza di idee"
Enzo Gambaro, ex calciatore Milan negli anni 90' e opinionista Telenova è intervenuto così in esclusiva MilanNews.it. Questo un estratto delle sue considerazioni sul mondo rossonero:
Con il francese è un Milan da scudetto?
"Aumentano le chance perchè il francese sa fare gol, e questo serve, ma ad oggi è ovvio ed evidente che il Milan sia una squadra senza un gioco così dominante per vincere il campionato, qualcosa in più devi fare. Ad oggi, i rossoneri hanno vinto spesso grazie a delle giocate individuali. Il Milan resta una squadra forte, ma con mancanza di idee".
Frecciatina ad Allegri?
"No, assolutamente. Queste sono le caratteristiche delle sue squadre. Max è un grandissimo professionista, io però preferisco altri allenatori. Il Milan è una squadra che è migliorata moltissimo rispetto all'anno scorso, se guardi anche classifica e risultati, ma tra un anno cosa possiamo immaginarci? Secondo me i problemi potrebbero nascere la prossima stagione..".
