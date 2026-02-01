Gabbia sullo scudetto: “Crediamo di poter vincere tutte le partite. Crederci è sempre bello”
MilanNews.it
Matteo Gabbia, difensore del Milan, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset XXL rispondendo ad alcune domande del collega Claudio Raimondi, tra scudetto, Allegri, Maignan e Leao versione cantante. Di seguito le sue dichiarazioni.
Da 0 a 10 quanto credete nello scudetto?
"Crediamo nel poter vincere tutte le partite da affrontare sapendo che ci sono anche gli avversari. Ti dico 10 perché credere in qualcosa di importante è bello. Siamo una squadra valida. Il 10 è per la volontà di vincere tutte le partite".
