Napoli, Di Lorenzo è meno grave del previsto: distorsione del ginocchio

(ANSA) - NAPOLI, 01 FEB - Niente rottura del crociato per Giovanni Di Lorenzo. Il capitano del Napoli dopo le visite di questa mattina ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio, meno grave. Lo rende noto il club azzurro: "Giovanni Di Lorenzo - scrive in una nota il Napoli - infortunatosi nel corso del match di ieri, ha svolto al Pineta Grande Hospital esami strumentali che hanno evidenziato un trauma distorsivo di secondo grado al ginocchio sinistro. Il capitano azzurro si sottoporrà a consulenza specialistica per determinare l'iter riabilitativo".

Per l'esterno destro che si è infortunato ieri contro la Fiorentina, quindi il legamento crociato non è coinvolto e non sarà necessaria l'operazione, ma ora per lui comincia un programma di recupero che dovrebbe comunque tenerlo out dalla squadra azzurra per circa un mese, un mese e mezzo, regalando però un sospiro di sollievo visto che l'infortunio al crociato avrebbe chiuso la sua stagione. (ANSA).