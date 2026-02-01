MN - Gambaro approva Mateta: "Ha corsa e fisicità, ideale per questa squadra"

Enzo Gambaro, ex calciatore Milan negli anni 90' e opinionista Telenova è intervenuto così in esclusiva MilanNews.it. Questo un estratto delle sue considerazioni sul mondo rossonero:

Hai giocato in un Milan incredibile..

"Sì, la rosa del Milan nel 1992/93 credo sia stata di altissimo livello, io ovviamente non ero come van Basten, Gullit o Rijkaard però se giocavi in quel Milan, significava aver fatto un grande lavoro in precedenza..".

Mateta un ottimo acquisto?

"Per caratteristiche è un attaccante che serve moltissimo a questa squadra, ha grande corsa e fisicità, è un centravanti ideale per questo gruppo. Con lui, Allegri potrebbe finalmente giocare con un tridente di qualità con Pulisic, Leao e appunto Mateta..".