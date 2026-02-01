Serie A, la classifica aggiornata: l'Inter allunga a +8 sul Milan
Non dà cenni di volersi fermare l'Inter in campionato: la formazione nerazzurra di Cristian Chivu ha vinto con facilità in casa della Cremonese per 0-2 e ora mette pressione a tutte le inseguitrici che giocheranno tra questa sera (la Juventus), domani sera (la Roma) e martedì sera (il Milan). Proprio i rossoneri vedono scappare i nerazzurri a 8 punti di vantaggio: contro il Bologna servirà una vittoria per dare ancora un po' di filo da torcere ai cugini che, altrimenti, potranno dichiararsi ufficialmente in fuga.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 55 punti (23 partite giocate)
Milan 47 (22)
Napoli 46 (23)
Roma 43 (22)
Juventus 42 (22)
Como 41 (23)
Atalanta 36 (23)
Lazio 32 (23)
Bologna 30 (22)
Udinese 29 (22)
Sassuolo 29 (23)
Cagliari 28 (23)
Torino 26 (23)
Cremonese 23 (23)
Parma 23 (22)
Genoa 23 (23)
Lecce 18 (23)
Fiorentina 17 (23)
Pisa 14 (23)
Hellas Verona 14 (23)
