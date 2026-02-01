Teotino: "Mateta potrebbe cambiare la fisionomia della squadra, il modo di giocare"

Jean-Philippe Mateta è vicino al trasferimento al Milan: il club rossonero ha continuato a spingere per ottenere da subito il via libera per l'acquisto del centravanti francese e, anche grazie all'acquisto di Strand Larsen da parte del Crystal Palace, dovrebbe farcela. In vista del possibile arrivo a Milano del classe 1997, il giornalista Gianfranco Teotino ha parlato direttamente dagli studi di Sky Sport 24 nel pomeriggio di domenica, legandoci la situazione e le ambizioni rossonere per la stagione.

Le parole di Gianfranco Teotino sul Milan e su Mateta: "Non vedo una anti-Inter, forse solo il Milan che ha una classifica migliore: se portasse a termine questo colpo di Jean-Philippe Mateta potrebbe cambiare la fisionomia della squadra, il modo di giocare. Al momento vedo l'Inter un passo avanti alle altre e questa lotta che le tiene dentro tutte, più o meno tutte sullo stesso piano".